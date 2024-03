Japoneses se irritam com estrangeiro que ensina a dar golpe

A queda populacional no Japão - que atinge o país há mais de uma década - fez com que o país liberasse a entrada de imigrantes com uma intensidade sem precedentes. Em 2023, a população do Japão caiu em todas as 47 províncias pela primeira vez, enquanto o número de residentes que chegaram do exterior atingiu um recorde de alta, alcançando quase 3 milhões de pessoas