Empoderamento após traição: Shakira lança álbum ‘Mulheres Não Choram’

Outra cantora que fez do sucesso uma arma contra o ex foi Miley Cyrus. A música “Flowers” traz alfinetadas no ator Liam Hemsworth, com quem foi casada de 2018 a 2020. 'Nós estávamos bem até que não estávamos mais/ Construímos uma casa e a vimos queimar/ Posso comprar flores para mim mesma/ Posso segurar minha própria mão/ Posso me amar melhor do que você consegue', ela canta.