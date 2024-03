Gisele Bündchen assume romance com professor, mas nega traição

Gisele fez 43 anos em 20 de julho de 2023. Ela nasceu no pequeno município de Horizontina, de 19 mil habitantes, a 496 km da capital Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gisele conquistou uma dimensão rara no campo da moda, chegando ao nível mais elevado de valorização, sendo a estampa das mais sofisticadas grifes.