Diretora e atriz de ‘Primeira Profecia’ rasgam elogios a Sônia Braga

Alice Braga - Sobrinha de Sônia Braga, essa paulista é reconhecida internacionalmente, com papéis de destaques em blockbusters como 'Eu Sou a Lenda (foto, com Will Smith, 2007), Repo Men (Jude Law, 2010) Elysyum (Matt Damon, 2013) e a nova edição do Esquadrão Suicida (2021). Muito respeitada pelos estúdios americanos, ela vota nos melhores do ano para a Academia que concede o Oscar