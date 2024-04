Foto Jose Carlos Vieira/O Cruzeiro/Arquivo Estado de Minas - 31/03/1964 - Golpe de 64 / Revolucao de 64 - Tanques e caminhoes que conduzem as tropas do Exercito de Minas Gerais, deslocam-se de Belo Horizonte para a cidade de Juiz de Fora-MG, a caminho do estado do Rio de Janeiro