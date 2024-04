Mussum faria 83 anos: legado de humor e samba

Fora do casamento, Mussum teve mais três filhos. Entre eles está Paula Aparecida, fruto de um namoro com Maria Glória Fachini; Antonio Carlos Filho, fruto do namoro com a modelo Therezinha de Oliveira; e o ator Antônio Carlos Santana ('Mussunzinho'), fruto de um caso com Maira Santana de Moura.