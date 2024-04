Os rios mais extensos do Brasil: Exuberância de nossos cursos d’água

No idioma tupi, Juruá significa â??boca alta, abertaâ??. O rio abastece municípios importantes como Cruzeiro do Sul, principal polo turístico e econÃŽmico do interior do Acre, além de Eirunupé, no Amazonas, relevante culturalmente pelo turismo e cerimÃŽnias como â??A Festa do Açaíâ??.