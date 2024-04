Estudo desvenda idade de formação de gigantesca duna no Marrocos

Azeitona - Fruto da Oliveira, é rica em vitaminas, sais minerais e fibras. Tem ação antioxidante e reforça a defesa do organismo contra doenças. Regula o intestino e favorece a saúde dos olhos. Mas é salgada. Especialistas recomendam no máximo seis por dia (em condições normais de saúde). Bom complemento no tempero de refeições. Uma porção de 20 gramas tem 29 calorias.