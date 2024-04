Belíssima aos 61 anos, Paula Toller diz que se cuida: ‘Envelheci bem’

Questionada sobre as cobranças para se manter bonita com o passar do tempo, ela devolveu ao repórter: 'Você perguntaria isso a um homem?'. Toller disse que se cuida e se sente bem consigo mesma. 'As pessoas me elogiam e eu gosto. Cuido do corpo e cabeça para me sentir bem e respeito com o público. Eu envelheci bem', disse.