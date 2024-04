27 de Abril é Dia do Rei nos Países Baixos

Luís XIV (72 anos no trono)- Conhecido como 'Rei Sol', reinou na França de 1643 a 1715, representando o ápice do absolutismo com governo centralizado e autoritário. Seu legado inclui o Palácio de Versalhes, promoção das artes, mas também restrições religiosas, como a Revogação do Édito de Nantes em 1685.