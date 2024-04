Em 2023, Madonna deu o troco após críticas sobre rosto inchado

Na ocasião, Madonna entregou o prêmio a Kim Petras e Sam Smith. E enalteceu a conquista de Kim (foto), que é transsexual. “Foi uma honra apresentar Kim Petras e Sam Smith no Grammy. Eu queria dar o último prêmio, de Álbum do Ano, mas achei mais apropriado apresentar a primeira mulher trans se apresentando no Grammy – um momento importante para fazer história! E, ainda por cima, ganhou um Grammy!”, disse Madonna