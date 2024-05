Espetáculo de plumas e cores: As aves mais belas do mundo

Faisão-Dourado- Originário do Leste da Ásia, é reconhecido como ave de caça mais popular no mundo. Famoso por sua plumagem e pela cauda longa. No acasalamento, o macho estende as penas da cauda em leque e emite sons para atrair fêmeas. Pode medir até 49 cm, e possui envergadura de até 75 cm.