Zorro vive: herói mascarado e sedutor está de volta

O personagem, sempre com chapéu, máscara, capa e espada, é hábil espadachim e cheio de charme. Foi criado por Johnston McCulley no livro ' Curse of Capistrano' ('Maldição de Capistrano'), em 1919. Uma de suas características é deixar a letra Z como marca, feita com a espada por onde ele passa. Veja outros atores que também protagonizaram Zorro, no cinema ou na TV.