Criadores geniais: As melhores animações de Hanna & Barbera

Maguila, o Gorila (1964) - Mostra as peripécias do macaco que fica na vitrine da loja do Sr. Peebles. Volta e meia ele é comprado por alguém, mas sempre é devolvido, para desespero do dono que gasta muito dinheiro com bananas para alimentá-lo. Foram 2 temporadas e 31 episódios.