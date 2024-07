Pra quem não viu: Tubarões 'enlouquecidos' cercam barco

João Pedro Portinari Leão, sobrinho-neto do pintor Cândido Portinari, foi atacado por um tubarão-branco em Búzios (RJ), enquanto praticava windsurf, em 1997. No livro 'A Isca', ele pede cautela permanente: “Minha familiaridade com a água me fez ser atacado, porque eu estava perdendo o respeito pelo mar”.