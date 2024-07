Modelo 'reserva' Museu do Louvre para passeio exclusivo

Com milhares de objetos em exposição, o Museu do Louvre inclui artefatos antigos do Egito e da Mesopotâmia. E também obras do Egito antigo, como a famosa Esfinge de Tanis (cabeça de um rei do Antigo Egito e corpo de leão). A escultura foi originalmente encontrada no templo de Amun, em Tanis.