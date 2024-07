Ganhadores de loteria viram vítimas de gananciosos

Em 2017, um morador do Rio de Janeiro ganhou cerca de R$ 100 milhões na Mega-Sena. O vencedor confiou e deu parte do dinheiro a um amigo, que iria administrar a fortuna. No entanto, o 'amigo' gastou o dinheiro e causou prejuízo de R$ 20 milhões ao ganhador do prêmio.