Rio Sena é liberado e atletas fazem prova de triatlo

A poluição no Rio Sena, em Paris, causou o adiamento da prova masculina de triatlo, que seria em 30/7. A má qualidade da água colocaria os atletas em risco. A informação é de que a chuva fez com que esgoto contaminante as águas. E se o problema fosse resolvido, a prova seria no dia 31. Como de fato ocorreu.