O músico genial por trás da fascinante trilha de Harry Potter

Gabriel Yared (Nascido em 7/10/1949) - Libanês com cidadania francesa, tem formação em música erudita e jazz. Viveu 1 ano e meio no Brasil representando o Líbano no Festival Internacional da Canção nos anos 70. Inspirou-se em Bach e no folclore húngaro para compor a trilha de O Paciente Inglês, que lhe valeu o Oscar.