O gênio de Michelangelo que impressiona até hoje

E o Juízo Final, pintado na parede da capela entre 1535 e 1541, é um dos marcos da cultura do Ocidente. Com 13,7m por 12,2m, traz uma concepção única da justiça divina, com Cristo na parte central, entre eleitos e condenados. Mortos ressuscitam e anjos tocam trombetas. Uma composição apoteótica.