Principais guerras dos séculos 20 e 21

Guerra Civil do Camboja (1967-1975) - Entre o Partido Comunista do Kampuchea (Khmer Vermelho), liderado por Pol Pot, com Vietnã do Norte e a Frente Nacional para a Libertação do Vietname contra o Camboja do Marechal Lon Nol, apoiado por EUA e Vietnã do Sul. Mais de 310 mil mortos. Vitória do Khmer.