Eric Bana faz 56 anos: Australiano ganhou fama em Hollywood

Participou de 'Te Amarei para Sempre', em 2009, do gênero drama romântico-científico, dirigido por Robert Schwentke. O filme tem roteiro baseado no livro 'A Mulher do Viajante do Tempo', de Audrey Niffenegger, e é inspirado na canção 'Hard to Say I'm Sorry', composta por Peter Cetera e David Foster e gravada em 1982 pela banda Chicago.