Amuletos da sorte: Diamante com cinzas de Jô Soares deve virar patuá

Patuá é um amuleto feito com tecido na cor referente ao orixá protetor de cada pessoa com o nome do orixá na peça. Geralmente, o patuá passa por um banho de ervas. A pessoa utiliza o amuleto no bolso da roupa, em carteiras ou bolsas. De forma mais ampla, se refere a qualquer objeto que dê sorte e proteção.