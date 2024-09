Faustão recusa entrevista em estreia de Rachel Sheherazade

“Quando o SBT me proibiu de emitir opiniões, o Silvio Santos sugeriu que eu comprasse um canal e desse opiniões nele. Foi o que eu fiz. Gosto de repercutir os fatos, me aprofundar um pouco mais e fazer análises sobre o que acontece no Brasil e no mundo', declarou a apresentadora, seis anos após a 'bronca'.