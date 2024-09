Após brilhar no Rock in Rio, Mariah Carey faz declaração de amor ao Brasil: 'Obcecada'

Mariah gravou ao todo 15 álbuns de estúdio e coleciona hits ao longo da carreira, como 'Emotions', 'Fantasy', 'Hero', 'Without You', 'We Belong Together' e 'Shake It Off'. Mariah também já venceu diversos prêmios, incluindo 5 Grammy Awards, 19 World Music Awards e 15 Billboard Music Awards.