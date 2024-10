Dia do Professor: Grandes educadores que fizeram história no Brasil

Um dos principais antropólogos e pensadores da educação no Brasil, foi grande defensor da escola pública com atenção integral aos estudantes. Durante a ditadura, quando foi exilado, contribuiu com reformas e discussões educacionais em diferentes países. Já de volta, no governo de Leonel Brizola, implantou os Centros Integrados de Ensino Público (CIEPs) no Rio de Janeiro.