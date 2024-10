Notícias Homem deve ser executado em 17/10 nos EUA por morte de filha Um homem deve ser executado nesta quinta-feira (17/10 ) nos EUA por causa do assassinato da filha de 2 anos. Robert Roberson, diagnosticado com autismo, deve receber injeção letal, no Texas, apesar de muitos pedidos de clemência por parte de diferentes segmentos da sociedade. Por Flipar

2541163 por Pixabay