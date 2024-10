Notícias Jacaré leucístico – o mais raro do mundo – tem pele branca e olhos azuis; conheça Os jacarés mais raros do mundo são os leucísticos, com pele branca e olhos azuis. Eles não têm a cor verde ou preta típica dos jacarés, mas podem ter áreas de pigmentação em partes do corpo, como manchas. Por Flipar

Flickr BlueRidgeKitties