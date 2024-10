Galeria Anta gigante entra em uma residência no MS e 'participa' de café da manhã Uma anta macho gigante entrou na residência de uma chácara, na cidade de Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul. Apelidado de Tico, o mamífero foi até a cozinha e “participou' do café da manhã de uma família local, segundo o portal “Primeira Página”. Por Flipar

Reprodução