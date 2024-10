Notícias Pesquisa aponta asfalto brasileiro como o segundo pior do planeta O Brasil tem o segundo pior asfalto do mundo. É o que apontou estudo publicado em 2023 pelo portal CupomVálido a partir da análise de dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Compare The Market, site britânico de comparação de preços. Por Flipar

Reprodução/TV Liberal