Entretenimento Ney Matogrosso fará show da turnê 'Bloco na Rua' no aniversário de teatro do RN O cantor Ney Matogrosso, 83, fará um show no Teatro Riachuelo Natal no dia 8 de dezembro, na capital do Rio Grande do Norte. O evento faz parte das comemorações dos 14 anos da casa de espetáculos. Por Flipar

Divulgação/Leo Aversa