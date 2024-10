Estilo de Vida Hortelã: Benefícios para a digestão e a saúde A hortelã é uma planta medicinal amplamente conhecida por suas diversas propriedades benéficas à saúde. E que pode ser útil para as pessoas de várias formas, auxiliando no equilíbrio do organismo. Por Flipar

Tudoreceitas.com Emagrecer, Digestivo, Insônia,