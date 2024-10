Notícias Cidade brasileira tem maior pomar de jabuticaba do mundo e produz vinho da fruta O município de Hidrolândia, região metropolitana de Goiânia, abriga o maior pomar de jabuticaba do mundo. Fica na Fazenda Jabuticabal, no distrito de Nova Fátima. O local já faz parte do imaginário do estado e é aberta para visitação na temporada de jabuticabas, entre o início de setembro e meados de outubro. Por Flipar