Notícias Ironia do destino: Famosos que morreram no dia do aniversário Existem famosos que, curiosamente, morreram no mesmo dia e no mesmo mês em que nasceram. Ou seja, no dia de seu aniversário. Uma coincidência que transformou uma data de comemoração em dia de despedida. Veja alguns casos. Por Flipar

Imagem de Zhu Bing por Pixabay