Notícias População inteira foi embora sem motivo aparente: Historiadores pesquisam abandono do Monte dos Mortos, no Paquistão Você já ouviu falar no 'Monte dos Mortos'? A cidade paquistanesa, que chegou a ter 40 mil habitantes, foi abandonada misteriosamente e nem mesmo os historiadores sabem ao certo o motivo. Por Flipar

Flickr Asad Shoro