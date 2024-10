Notícias Lula sofre acidente doméstico e cancela viagem oficial Acidentes domésticos podem ser mais perigosos do que muitos pensam. As pessoas, mesmo dentro de casa, num ambiente que consideram seguro, podem sofrer quedas, escorregões, queimaduras, choques, etc. O assunto ganhou destaque com o acidente doméstico sofrido pelo presidente Lula. Por Flipar

Reprodução