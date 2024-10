Galerias Metrô de SP: arqueólogos encontram artefatos do século 19 em obras de nova estação Durante as escavações das obras de construção da Estação 14 Bis-Saracura, do Metrô de São Paulo, no centro da capital paulista, foram encontrados novos artefatos arqueológicos. O fato ocorreu no dia 25 de setembro. Por Flipar

Divulgação/Linha Uni