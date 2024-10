Entretenimento Justiça determina que dona do Instagram indenize Patrícia Abravanel por bloqueio de conta A apresentadora Patricia Abravanel, do SBT, receberá uma indenização de R$ 8 mil da Meta, dona do Facebook e do Instagram, por ter ficado com sua conta bloqueada sem justificativa em março de 2024. Por Flipar

Divulgação/SBT