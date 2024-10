Notícias Belas e perigosas: As praias mais traiçoeiras do mundo A Praia de Nazaré, em Portugal, é uma das mais traiçoeiras do planeta. Ao norte de Lisboa , ela ganhou fama pelo gigantismo e pela ferocidade de suas ondas, que matam profissionais do esporte. Por Flipar

Captura de vídeo do site www.redbull.com/br-pt