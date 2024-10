Galeria Anta 'rebelde' quebra jaula e se recusa a deixar comunidade no Amapá A tentativa de resgate de uma anta na cidade de Mazagão, do Amapá, terminou com o animal escapando e permanecendo na comunidade do Lago do Ajuruxi. O objetivo das autoridades ambientais era levar o animal para um parque na capital Macapá. Por Flipar

