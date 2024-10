Galeria Morre o bicho-preguiça mais velho do mundo; saiba sua idade Um bicho-preguiça , considerado o mais velho do mundo, morreu, aos 54 anos no zoológico de Krefeld, na Alemanha. Jan nasceu em ambiente selvagem, em 1969. Em 1986, passou um período no zoo de Hagenbeck, em Hamburgo, antes de ser transferido para Krefeld. Por Flipar

Divulgação Zoológico de Krefeld