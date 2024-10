Notícias Maior do Pantanal: tatu-canastra 'gigante' é encontrado por pesquisadores Uma equipe de pesquisadores do Projeto Tatu-Canastra, do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), fez uma descoberta incrível ao encontrar o maior tatu-canastra da história do Pantanal. Por Flipar

divulgação/ICAS