Galerias Primeiro parque vertical do mundo terá 'Tirolesa Curvada' e 'Escada para o Céu' O município de Itati, no Rio Grande do Sul, irá sediar o primeiro parque vertical do Mundo. Na chamada Rota do Sol, o Paradise Vertical Park terá uma torre de 49 metros de altura com sete pavimentos e um mirante no topo. Por Flipar

