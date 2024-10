Asfalto cede e cratera 'engole' carro durante chuva forte em Brasília (DF)

A chuva foi um fator determinante para a formação da cratera e ainda não há conclusão do quanto a qualidade do asfalto contribuiu para isso, mas o episódio remete ao fato de o Brasil ter o segundo pior asfalto do mundo. Foi o que apontou estudo publicado em 2023 pelo portal CupomVálido a partir da análise de dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Compare The Market, site britânico de comparação de preços.