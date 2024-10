Notícias Homem é detido pela polícia britânica, suspeito de portar um facão; era varinha de Harry Potter Um homem causou um tumulto num hotel em Leicestershire, no Reino Unido, por ser fã de Harry Potter. É que ele estava com uma varinha do bruxo de Hogwarts e alguém confundiu com um facão. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Por Flipar

JThomas wikimedia commons