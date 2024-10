Equipamento falha e paraquedista morre em São Paulo

A história do paraquedismo começa no século 18. E noricias de acidentes não são comuns. No dia 22/10/1797, o engenheiro francês André-Jacques Garnerin realizou o primeiro salto de paraquedas bem-sucedido da história, em Paris, na França. Com isso, o Flipar traz a história dessa atividade e a evolução do dispositivo, que se transformou em esporte e também esteve presente na área militar.