Amigos se encontram todas as quintas, há mais de 50 anos, para tomar cerveja em pubs ingleses

O grupo diz que foram poucas as vezes em que não se encontraram. E até mesmo durante a pandemia da Covid-19 eles conseguiram manter o bate-papo, fazendo os encontros pela internet. Eles contam com bom humor que, ao longo do tempo, os assuntos das conversas, que eram frequentemente sobre mulheres e relacionamentos, passaram a ser sobre cuidados com a próstata e aposentadoria.