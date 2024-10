Entretenimento Filme de terror alcança 97% de aprovação em site especializado e está no streaming O filme de terror “Late Night With the Devil” - que ganhou o nome de 'Entrevista com o Demônio”, no Brasil - tornou-se o filme de terror mais aclamado do gênero em 2024 no Rotten Tomatoes (especializado em avaliações de cinema), alcançando uma rara aprovação de 97% dos críticos! Por Flipar

Divulgação