Galerias Papagaio-drácula: espécie tem plumagem que lembra o vampiro da ficção Uma espécie de papagaio originária da ilha de Nova Guiné, no sudoeste do Pacífico, foi apelidada de papagaio-drácula. A explicação está na plumagem da ave, com penas pretas e vermelhas, que remetem à roupagem sinistra do personagem clássico do terror Conde Drácula, criado pelo escritor irlandês Bram Stocker e que se popularizou no cinema. Por Flipar

Ltshears/Wikimedia Commons