Galeria Irmãos encontram 'fortuna' de 32 milhões na mala do pai; só que o dinheiro não vale mais nada; entenda Dois irmãos que vivem em Araguaína, no norte do Tocantins, descobriram 32 milhões guardados numa mala que pertencia ao pai deles. Seria uma fortuna, não fosse um 'detalhe': o dinheiro é do século passado. Por Flipar

Reprodução TV Anhanguera